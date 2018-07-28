Anneler bu hatalara düşmeyin!
Anne babalar, çocuklarının sağlıklı olup, doğru beslenmesini ister ancak bu süreçte bazı hatalar yapabiliyorlar.
Çocukların sağlıklı beslenmelerine adına bazı hataların içerisine düşebiliyorlar ve çocuklar için fayda sağlamak yerine zarara neden olabiliyorlar. Çocuklara iştahsızlık dönemlerinde baskıcı tavırlar sergilemek yerine sakin olmayı tercih edebilirsiniz.
Ebeveynlerin çocuk beslenmesi konusunda girdikleri hatalar
- Eğer çocuğunuz yemek yemek konusunda iştahsız ise asla zorlamayın ve baskıcı bir tavır sergilemeyin. Sağlık problemi bulunmayan bir çocuğa karşı ısrarcı olmayın. Kendi seçimlerini yapmasına imkan tanıyın ve acıktığı zaman yemesine fırsat verin. Kendi haline bıraktığınız çocuk belli bir müddet sonra kendi yeme alışkanlığını kazanacaktır.
- Çocuklarınız sizin tarafınızdan onay görmüş bir davranış yaptığında onları mutlu etmek adına yemeği ödül olarak vermeniz her zaman iyi sonuçlar ortaya çıkarmayabilir. Günümüzde kötü beslenme alışkanlıklarının artmasının nedeni de bu yanlış davranıştır. Bu davranışa devam ettiğinizde çocuğunuz sadece ödül için bu davranışı yapacak hale gelir.
- Çocuğunuzun ilk kez başlayacağı besinleri karışık olarak vermek yerine tek tek vermeyi deneyin. Aynı zamanda birden fazla besin tüketmek oldukça zordur onun yerine zamana yaymayı tercih edin. Büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da sevilmeyen hoşuna gitmeyen besinler olabilir ve çocukların tercihlerine bu konuda saygı duymak gerekir.
- Obezite sorununun arttığı günümüzde tatlılar konusunda hassas davranan aileler, tamamının yasaklamaları çocuklar üzerinde ters etkiye neden olabilir. Gıdalar konusunda sağlıklı bir ilişkisi olmasını isteyen aileler orta yolu bulmaları gerekir. Çocuklarınızı kontrol altında tutmak adına onlara uygun olacak şekilde seçim özgürlüğü tanıyın.
- Çocuklarda meydana gelen fazla kilonun nedeni fazla kalori almak ve hareketsiz yaşamdır. Sağlıklı beslenme çizgisi oluşturarak birazda aktivite imkanı sunarak çocukların kilo alımını azaltabilirsiniz.