Anne sütünün hayati yararları!

Bebeğin dünyaya gelmesi ile birlikte en büyük besin kaynağı anne sütüdür. Peki anne sütünün faydaları hakkında neler biliyoruz?

Güncellenme 22 Mart 2018 10:21

Bebeğinizin dünya geldiği andan itibaren ilk 6 ay yaşamsal bir gıda olan anne sütü, tüm vitamin ve minerallerini karşılayacağı önemli bir gıda türüdür.

Anne sütü içeriğindeki pek çok vitamin ve mineral sayesinde bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar anne sütünün hem anne hem de bebek için çok önemli yararları olduğunu vurguluyor.

Hastalıklara karşı koruyucu

Düzenli olarak ve uzun süre anne sütü alan çocukların ileri yaşta çıkacabilecek hastalıklara karşı daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda anne sütü alan çocukların akciğer ve kulak enfeksiyonu, viral sindirim sistemi rahatsızlıkları ile birlikte menenjit gibi hastalıkların daha az görüldüğü ortaya çıkmıştır. Anne sütü içerisinde yer alan lg A proteini, özellikle kolstrum adı verilen ilk gelen sütte bol miktarda bulunmaktadır ve daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı korumaktadır.

Alerjik hastalıklardan korur

Anne sütü yerine tercih edilen inek, keçi, koyun sütlerini içen bebeklerde alerjik rahatsızlıklar daha sık görülmektedir.

Obeziteyi engeller

Uzmanlar bebeklerde obeziteyi engellemek için anne sütünün çok önemli bir etken olduğunu berlityor. Anne sütü ile beslenen bebeklerin sağlıklı beslenme eğilimlerinin daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Anne sütü bebeğin yüksek miktarda kilo almasını engeller.

Zekayı geliştirir

Anne sütü ile beslenen bebeklerin zekalarının diğerlerine göre daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. Uzun süre anne sütü alan bebeklerin daha yüksek zeka katsayısına sahip olduğu bilinmektedir.

Meme kanseri riskini azaltır

Anne sütünün bebeklere olduğu kadar annelere ciddi oranda faydası bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda emziren annelerin meme kanserine yakalanma ihtimalinin çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Annelerin meme kanserinden korunmak için bebeklerine en az bir yıl kadar anne sütü vermeleri önerilmektedir. Böylece hem bebek gelişimini sağlıklı tamamlamış olur hem de anne kendini meme kanserine karşı korumuş olur. Aynı zamanda emziren annelerin psikolojilerinin de daha sağlıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Emzirme sırasında annenin salgıladığı oksitosin hormonunun rahatlatıcı bir etkisi bulunmaktadır.