Anne olmak isteyenler bunu yemeli!

Anne olmak isteyen anne adayları hamile kalma ihtimallerini artırmak istiyorlarsa balık tüketmeye özen göstermeleri gerekmektedir.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 16:40

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara bağlı olarak deniz ürünlerini tüketen çiftlerin daha hızlı ve çabuk anne baba oldukları ortaya çıkmıştır.

Yüzde 92 daha fazla şans

Yapılan çalışma 500 çift bir yıl boyunca gözlemlenerek kaydedildi. Düzenli balık yemek ile gebe kalma ihtimali arasındaki ilişkiyi çözmek için günlük olarak kaydedildi. Elde edilen sonuçlara göre haftada iki kez balık tüketen çiftlerin anne baba olma ihtimali diğerlerine oranla yüzde 92 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Deniz ürünü tüketenlerin beraber olma ihtimalleri de yine tüketmeyenlere oranla daha fazla olduğu veriler arasındadır.

Omega 3 bakımından zengin balıklar olmalı

Daha önce bu konu ile ilgili yapılan araştırmalarda Omega 3 bakımından zengin olan balıkları somon ve tuna gibi türleri tüketen kadınların progesteron seviyelerinin arttığı ve gebe kalma sürelerinin de kısalıp daha kısa sürede anne olduklarının erkeklerde ise sperm kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir. Bu ve benzeri çalışmaların bir yıl içinde doğal yollarla gebe kalamayan çiftlerin herhangi bir medikal çözüme ihtiyaç duymadan gebe kalma şanslarını artırmaya yardımcı olduğu söylenebilir.

Erkeklere balık ve midye

Çalışma sonucunda ortaya çıkan bir başka detay ise erkeklerinde üzerinde de deniz ürünlerinin büyük etkiye sahip olması oldu. Gebelik sürecinde kadının rolü kadar erkeğinde rolü büyük. Özellikle balık içersinde bulunan omega 3, çinko sperm kalitesini ve sayısını artırmaktadır.

Protein ve mineral açısından zengin olan balıklar için en büyük kaygı ise içerisindeki civa miktarıdır. FDA 2017 yılında gebelik düşünen kadınların haftada 3 kereden fazla olmayacak şekilde balık tüketmeleri konusunda uyarmıştır. Civa miktarı fazla olan balıklar ise kılıç balığı ile köpekbalığıdır.