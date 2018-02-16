Ankesörlü telefonla iletişim kuran FETÖ'cü askerlere gözaltı

Bolu merkezli FETÖ soruşturmasında 11 TSK mensubu gözaltına alındı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 17:22

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında örgütün yeni haberleşme sistemi ankesörlü telefonlar aracılığıyla mahrem imamları ile görüştüğü iddiası ile 1 kurmay binbaşı, 7 üsteğmen ve 3 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Daha önce Bolu'da görev yapmışlar

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu merkez olmak üzere, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Ankara, Sivas ve Hakkari'de yaşadıkları tespit edilen 11 TSK mensubu yakalandı. Bolu emniyet müdürlüğüne götürülen 11 kişilerin daha önce farklı yıllarda Bolu 2. Komando Tugayı'nda görev yaptıkları tespit edildi.