Ankara'ya götürmek için anlaştığı mültecileri Batman'da bırakıp kaçtı

Batman'da vatandaşların ihbarı üzerine şehirler arası otogara gelen polis, 150 yabancı uyruklu mülteci olduğunu tespit etti. Bazı mülteciler kaçarak izini kaybettirdi.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 16:00

Batman'da vatandaşların ihbarı üzerine şehirler arası otogara gelen polis, burada 150 yabancı uyruklu mülteci olduğunu tespit etti. Polisi karşılarında gören bazı mülteciler, Batman-Diyarbakır karayoluna doğru kaçmaya başladı. Mültecilerin kaçması üzerine polis ile göçmenler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu bazı göçmenler yakalanırken bazıları ise izini kaybettirdi. Kaçak göçmenleri Batman'a getiren insan tacirlerini bulmak için çalışma başlatan polis, bir Afgan göçmenin ifadesine başvurdu. Polis, "Sizi kandırdılar da mı burada indirdiler? Nereye gidecektiniz? Ankara diye buraya mı bırakıp gittiler sizi? Sizinle anlaşan Türk müydü?" diye sordu.

Afganistan uyruklu kaçak göçmen Faim Amini ise polisin sorusuna, "Afganistan'da konuştuk, adam başı bin dolara Ankara'ya gitmek için anlaştık. Bizi getirip buraya bıraktılar. Bizim ile anlaşan Kürt kökenliydi. Buraya minibüsle buraya getirdi bizi bıraktıktan sonra gitti" diye cevap verdi.

Kaçak mülteciler daha sonra polis araçlarıyla emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Mültecilerin Batman’a bırakılması, ‘Banker Bilo’ filminde Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakterinin köylüleri Almanya vaadiyle kandırarak İstanbul’a bıraktığı sahneyi akla getirdi.