Ankaralılara Sevgililer Günü’nde "Ege" sürprizi!

Ünlü şarkıcı Ege, Ankaralılara Sevgililer Günü'nde müzik ziyafeti yaşatacak.

Güncellenme 14 Şubat 2018 12:12

Aşk şarkılarının vaz geçilmez ismi Ege, Sevgililer Günü’nde Ankara Crowne Plaza'da sahne alıyor.

Yeni şarkıları ve güçlü sahne performansıyla Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ege, Sevgililer Günü’nde Ankaralı hayranlarıyla bir araya geliyor. Beğenilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvar hazırlayan Ege, konuklarına müzik ziyafeti sunacak.

Ege kimdir?

Gerçek adı Levent Ak olan ünlü şarkıcı 1968 yılında İzmir‘de doğdu. Çocukluğunda klavyeli sazlar eğitimi alan Ege, müziğe ilk adımını bu şekilde attı.Daha sonra hayranı olduğu ünlü şarkıcı Maria Rita Epik‘le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı olduğunu söylediği Epik’ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı. Daha sonra ise kendi bestelerini yapmaya başladı.

İzmir‘de yaşadığı 1994 senesinde ‘Yaz Aşkım’ adlı şarkısının demosu yerel radyolarda yayınlanması ile birlikte tanındı. Daha sonra İstanbul‘a gelerek albüm çalışmalarına başladı. 1995 yılında ilk albümü ‘Senden Uzak’la büyük beğeni topladı.

Yıllar boyunca kazandığı birikimle şarkılarının söz ve müziğini kendisi yazan sanatçı sadece ‘yorumcu’ olmadığını da gösterdi. ‘Senden Uzak’ adlı çalışmasında, dokuz şarkının söz ve müziğinin altına imzasınıaz Aşkim’, ‘Aşktan Söz Et’ ve ‘Senden Uzak’ adlı şarkıları klasik yaz şarkıları arasındaki yerini aldı.

1997 yılında “Sevildiğini Bil Yeter” adlı albümünü çıkardı. Albümdeki parçaların düzenlemesinde Ozan Doğulu, İskender Paydaş, Özkan Turgay, Sarp Özdemiroğlu gibi işinin ehli isimler yer alırken Deniz Seki, Aylin gibi isimler vokalleriyle albümü süslediler.