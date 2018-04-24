Ankara'dan bir kulis bombası daha geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam saatlerinde eski Meclis Başkanı Arınç ile görüşeceği iddia edildi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 17:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile bu akşam Beştepe'de bir araya geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında böyle bir görüşmenin yer almadığı iddia edildi.

Ünal doğrulamadı

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise böyle bir görüşmenin herhangi bir şekilde kendileri ile paylaşılmadığını ve böyle bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

AK Parti-BBP görüşmesi

Bugün 17.00'de Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle görüşeceği de belirtilmişti.