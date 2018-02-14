Ankara'dan ABD'ye 'Zeytin Dalı' hamlesi
Daha önce 7 adet "Gülen" isimli cadde ve sokak isimlerinde değişikliğe giden Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Meclisi'nden bu kez Afrin hamlesi geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi imzaladığını duyurmuştu. Belediye Meclisi bugün düğmeye bastı ve teröristlere açıkca destek veren ABD'ye dikkat çeken 'Zeytin Dalı' mesajı verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.