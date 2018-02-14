Ankara'dan ABD'ye 'Zeytin Dalı' hamlesi

Daha önce 7 adet "Gülen" isimli cadde ve sokak isimlerinde değişikliğe giden Ankara Büyükşehir Belediye Belediye Meclisi'nden bu kez Afrin hamlesi geldi.

Güncellenme 14 Şubat 2018 20:53