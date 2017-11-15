Ankara'da toplu taşımalar 24 saat hizmet verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, toplu ulaşımın 24 saat sürmesine ilişkin düzenlemenin cuma gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 17:14

Yeni göreve başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan ilk icraat. Tuna, toplu ulaşımın 24 saat sürmesine ilişkin düzenlemenin cuma gecesinden itibaren başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda en çok yolcunun taşındığı 35 hatta 02.00'ye kadar normal seferler sürecek. 02.00 - 06.00 arası ise saat başı sefer yapılacak. Metro seferleri ise 01.00'e kadar uzatıldı. Milliyet'in haberine göre Tuna, "Amacımız canlı, dinamik bir şehir yaratmak" dedi.