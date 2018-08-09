Ankara'da Teksas'ı aratmayacak olay!

Ankara'da “Terör Ahmet” lakaplı bir vatandaş sokak ortasında adam vurdu, polisle çatıştı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 11:35

Ankara Gölbaşı’nda, civardaki esnafı canından bezdiren ve burada yaşayanlar tarafından “Terör Ahmet” lakabıyla anılan Ahmet I., Ağustos sabahında lüks otomobili ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Lastikçiye ateş açtı

Burada lastikçi Şevgi Okumuş’tan arabasının yıkanmasını isteyen Ahmet I., “Bu benim işim değil” cevabını alınca çılgına döndü. Küfürler savurmaya başlayan Ahmet I., istasyon çalışanına 4 el ateş ederek ayaklarından vurdu. Yaralanan vatandaş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.’nın aracına binerek kaçmaya çalıştı.

Çalışır haldeki araçla kaçmaya çalıştı

Şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabanda atlarken, lastikçinin kaçtığınu fark eden Ahmet I., silahıyla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan Okumuş, seyir halindeki aracın içinde hayatını kaybetti. Araç ise bir ağaca ve başka bir otomobile çarparak durdu.

Araçta hayatını kaybetti

Olayı haber alan sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Okumuş’un cansız bedenini araçtan çıkaran polis, olay bölgesine güvenlik şeridi çekti.

Polise de ateş açtı

Polis ekipleri olay sonrası Ahmet I.’nın peşine düştü. Polis ile zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Gölbaşı’ndan köşeye sıkışan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., burada polisle de çatışmaya girdi.

Üzerinden sahte kimlik çıktı

Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.’yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi.

Silahı uzman çavuştan almış

Yedi ayrı suçtan aranan ve firari olduğunu öğrenilen Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.’den zorla aldığı tespit edildi.

Tutuklandı

Gözaltına alına Ahmet I., emniyette verdiği ifadeden sonra adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet I.’ya silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.