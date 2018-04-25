Ankara'da tansiyonu düşüren buluşma!

TBMM'de AYM'nin kuruluşunun 56. yılı sebebiyle tören düzenlendi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 12:50

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle TBMM'de tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'daki programı nedeniyle törene katılamadı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, kapıda karşıladı. Salondaki konuklarla selamlaşan Erdoğan, CHP Lider Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.