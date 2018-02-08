Ankara'da meydana gelen patlama herkesi korkuttu!

Ankara'da yol yapım çalışmalarında patlatılan dinamit kısa süreli paniğe yol açtı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 16:38

Ankara Alaçatı Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarında yapılan kontrollü patlama kısa süreliği paniğe yol açtı. Patlama sesi şehrin birçok noktasından duyulunca vatandaş endişelendi. Sosyal medyada da konuşulan patlama terör saldırısı korkusu yarattı.

Yol yapım çalışmalarında dinamit patlatılmış

Ankara'nın çoğu semtinden duyulan patlama, polisi de alarma geçirdi. Polisin incelemeleri sonucu Dodurga'da yol yaparken dinamitlerin kontrollü bir şekilde patlatıldığı ortaya çıktı.

Vali açıklama yaptı

Ankara Valisi Ercan Topaca ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.