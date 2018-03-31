Ankara'da metro kazası!

Ankara metrosunda kaza meydana geldi. Seferler durdu. Mustafa Tuna Twitter'dan açıklama yaptı.

Güncellenme 31 Mart 2018 10:30

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönündeki hata bakımı için faaliyet gösteren iki meyro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Yaşanan kaza sonrası bölgede ağır hasar oluştu.

Metro seferleri durdu

Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

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