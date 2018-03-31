Ankara'da metro kazası!

Ankara metrosunda kaza meydana geldi. Seferler durdu. Mustafa Tuna Twitter'dan açıklama yaptı.

Güncellenme 31 Mart 2018 10:30

Ankara'da Kızılay - Batıkent yönündeki hata bakımı için faaliyet gösteren iki meyro Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Yaşanan kaza sonrası bölgede ağır hasar oluştu.

Metro seferleri durdu

Kaza nedeniyle İvedik - Kızılay istasyonları arasında metro seferleri yapılamıyor. Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanacak aksaklıklar nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. pic.twitter.com/Jgrc0MwjLD — Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) 31 Mart 2018

Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. pic.twitter.com/HuQgq9j5Ie — Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) 31 Mart 2018