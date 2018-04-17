Ankara'da kritik zirve! Erken seçim mi görüşüldü?

Bahçeli'nin seçimlerin erken bir tarihe alınmasını istemesinden sonra Ankara'da hareketli zamanlar yaşanıyor.

Güncellenme 17 Nisan 2018 14:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası Ankara'da hareketli zamanlar yaşanıyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. Görüşmeye Mustafa Şentop ve Abdülhamit Gül'de katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söyleyecek bir sözünün olmadığını her şeyi grup toplantısında söylediğini ifade etti. Erdoğan daha sonra ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile de bir araya geldi.