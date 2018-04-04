Ankara'da kritik Putin-Ruhani görüşmesi!

Ankara'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından Putin ve Ruhani ikili görüşme yaptı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 16:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üçlü zirve sonrası ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Zirveye katılan Tük heyette kimler var?

Gerçekleşen zirveye Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Ortak deklarasyon yayınlanacak

Zirve bitiminde ortak bir deklarasyon yayınlanması planlanıyor. Deklarasyonda, Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

Ateşkes yapılmıştı

Rusya ile Türkiye'nin öncülüğünde Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkeste, Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açacak Astana sürecini başlatmıştı.

Cenevre’deki görüşmeler sonuca varmamıştı

Cenevre'de yapılan görüşmeler sonrası bir sonuca ulaşılamazken, Soçi'de 22 Kasım 2017'de Suriye konulu üçlü bir zirve yapılmıştı. Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani katılmıştı.