Ankara'da ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı
FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara'da ihraç edilen 107 eski öğretmen için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 51'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerden 51'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkez ve ilçelerinde görevliyken FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında 51 eski öğretmenin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirildiği öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.