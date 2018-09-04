Ankara'da hareketli saatler! Bu kez de Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü
Akar- Jeffrey görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo de kritik bir görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşme talebinin ABD'den geldiği belirtildi.
Öte yandan bugün erken saatlerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etmiş ikili Suriye'deki son gelişmeleri ele almıştı. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine dair taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Akar- Jeffrey görüşmesinde neler yaşandı?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığındaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti .Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirinalınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.