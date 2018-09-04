Ankara'da hareketli saatler! Bu kez de Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü

Akar- Jeffrey görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo de kritik bir görüşme yaptı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 17:19