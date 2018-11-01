Ankara'da Gökçek kulisleri bitmiyor!

MHP'nin Melih Gökçek'i Ankara'dan aday göstereceği iddiaları sonrası yeni bir kulis daha paylaşıldı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 09:31

MHP’nin Melih Gökçek’i Ankara’dan aday göstereceği iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Melih Gökçek bizim dava ve yol arkadaşımızdır" demişti. Bu gelişmelerden sonra Ankara kulislerinde yeni bir Gökçek iddiası ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Keçiören belediye başkanı adayı olabileceğini ileri sürdü.

Gökçek neden gündeme geldi?

"Ankara'da Gökçek ve Yavaş senaryoları” başlıklı bir yazı kaleme alan Övür, "2014 seçiminin kazananı Gökçek'i Ankara'da yeniden gündeme getiren şey, AK Parti-MHP arasında kurulması çok tartışılan yerel ittifakın bozulmasıydı" ifadelerini kullandı.

Başarılı bir hamle

Övür, MHP ve bazı siyasi aktörlerin bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçtiğini ve Gökçek adının ortaya atıldığını, bunun iyi bir hamle olduğunu ve başarıya da ulaştığını belirtti.

Övür yazısına şöyle devam etti:

İnce bir hesaba dayanıyordu ve Melih Gökçek ismi üzerinden AK Parti'ye deyim yerindeyse sopa gösteriliyordu. Bahçeli'nin "MHP'ye şeref kazandırır" çıkışı, Gökçek'in memnuniyeti kafalarda soru işareti oluştursa da devreye Başkan Erdoğan girip "Biz yol arkadaşıyız" deyince hava birden değişti.

Osman Gökçek iddiası

O değişen havayla birlikte kulislere düşen haber de değişti: "Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir" Ankara siyaseti de havası gibi her an değişebilir…