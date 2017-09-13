Ankara'da FETÖ operasyonu!
Ankara'daki FETÖ operasyonunda, KHK'lar ile kapatılan özel okul ve dershane çalışanı 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.
ByLock kullandıkları tespit edildi
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.