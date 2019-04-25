Ankara’da ekmeğe zam
Ankara’da ekmeğe zam geldi. 1 TL’ye satılan ekmek artık 1.25 TL’ye satılacak.
Ankara'da ekmeğe 25 kuruşu zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası, 1 TL'ye satılan ekmeğin artık 1.25 TL'ye satılacağını açıkladı.
Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğe zam yapılması kararı aldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 1 TL’den 1 lira 25 kuruşa çıkarıldı. 400 gramlık ata ekmeği 2 lira 50 kuruş, 200 gramlık kepek ekmeğinin fiyatı ise1 lira 75 kuruş oldu.
Geçen yıl Ankara'da Fırıncılar odası ekmeğe yüzde 25 zam geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından bakanlık devreye girmiş ve zammı durdurmuştu.