Ankara'da 5 Afgan yanarak can verdi!

Ankara'da Afganların yaşadığı metruk bir binada yangın çıktı. Facia sonrası 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Güncellenme 29 Mart 2019 10:52

Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afgan uyruklu kişiler kalıyordu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen metruk binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Vali Şahin’den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar. Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''