Ankara kulislerini hareketlendirecek kare! Gül ve Davutoğlu bir arada!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in babasının cenazesinde bir araya geldi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 17:45

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan bir cenazede bir araya geldi.

Yol yolculuğuna uğurlandı

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in 86 yaşında vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer, memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Dinçer’in babası Duran Dinçer, önceki gün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına çok sayıda üst düzey eski devlet görevlisi katıldı.

Cenazeye kimler katıldı?

Cenaze törenine Dinçer ailesinin yanı sıra, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.