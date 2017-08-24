Ankara-Eskişehir yolunda kaza: 5 ölü

Ankara-Eskişehir yolunda yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 09:47

Ankara-Eskişehir yolunda yolcu otobüsü kaza yaptı.

Ankara- Eskişehir karayolunda yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir karayolu Ballıkuyumcu mevkiinde yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada 5 kişi yaşamını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. (CNN Türk)