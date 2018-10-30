Ankara başta olmak üzere 7 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara başta olmak üzere 7 ilde yapılan FETÖ soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 09:50

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011’de yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine bu kapsamda komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara başta olmak üzere 7 ilde gözaltı kararı verildi.

7 ilde operasyon

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında Ankara dahil 7 ilde 30.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

ByLock kullanıcısı 18 kişi gözaltına alındı

Öte yandan FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

40 FETÖ’cü hakkında da gözaltı kararı verildi

FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.