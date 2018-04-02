Ankara, 4 Nisan'da kritik bir zirveye şahit olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek.

Güncellenme 02 Nisan 2018 12:39

Ankara 4 Nisan'da kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Suriye zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 3 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

Putin ve Erdoğan baş başa görüşecek

İki ülkenin lideri baş başa görüştükten sonra heyetler arasında görüşme olacak. Bu süreçte Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı da yapılacak.

Akkuyu’nun temeli birlikte atılacak

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin konuşulacağı zirvede Suriye'nin mevcut durumu da masaya yatırılacak. İki lider daha sonra Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

Ruhani de Ankara’ya gelecek

Yoğun bir diplomatik trafik yaşanacak 4 Nisan'da ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'ya gelecek. Suriye için bir araya gelecek olan Türkiye-Rusya-İran liderleri, Suriye'deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin yol haritasını üçlü zirve masasına yatıracak.

Ruhani ile de baş başa görüşülecek

Üçlü zirve sonrası aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'nin iki ülke meselelerine ilişkin ikili bir görüşme yapması da öngörülüyor.