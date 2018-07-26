Android P Beta 4 yayında!

Google tarafından Android P’nin final sürümü piyasaya sürülmeden önce son izlemesi yayınlandı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 16:39

Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Android P’nin final sürümünün piyasaya çıkmasına bir adım kaldı. Mobil iletişim sistemleri arasında yer alan Android P’nin beta sürümü Google tarafından yayınlandı.

Göze çarpan özellikler

Androdi P’nin göze çarpan özellikler arasında navigasyon ara yüzünün hareket tabanlı olması ve yenilenmiş çoklu görevleri bulunuyor. Yeni işletim sistemi ile birlikte gelecek özellikler arasında dijital sağlık araçları ve ‘Rahatsız Etmeyin’ modu ve bunların yanı sora birde uyumanıza yardımcı olacak ‘Wind Down’ özelliği yer alacak. Android P’nin kullanıcılarına vaat ettiği bir özellik ise ekran parlaklığı ve uygulamalar ile daha uzun ömürlü bataryadır.

Hangi telefonlarda yer alacak?

Android P’nin son sürümü Google Pixel telefonlarının yanı sıra Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, and Essential PH‑1 cihazlarında da yer alabilecek. Bu işletim sisteminin son sürümünün ise yaz sonlarında kullanıcı ile buluşacağı bekleniyor.