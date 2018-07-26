Andre Silva'nın Galatasaray'a transferi için Gattuso devrede!

Galatasaray'ın peşinde olduğu futbolcu Andre Silva için Terim'in eski öğrencisi ve İtalyan kulübün şu an başında bulunan Gattuso'nun devreye girdiği öğrenildi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 10:02

Transfer döneminde ekibine yeni oyuncular katmak için harekete geçen Galatasaray'da Andre Silva ismi ön plana çıktı. Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun başka kulüplerin de ilgilendiği futbolcusuna sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Gattuso’dan Terim tavsiyesi

Gattuso, Portekizli oyuncuya, Milan'ın kapılarının daima açık olduğunu, bunun için oynaması ve kendisini göstermesi gerektiğini, bu nedenle Galatasaray’a gitmesi gerektiğini, burada çok değerli ve onu yetiştirecek bir teknik direktör olduğunu, devamlı hücumu ve golü düşünen bir kişi olduğunu, Fatih Terim’in çalıştırdığı takıma gitmesi gerektiğini tavsiyelerinde bulundu.

Gattuso ayrıca, “Üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ve burada atacağın goller, oynayacağın futbol sana tekrar hayal ettiğin dünyanın kapılarını açabilir" dedi.

Galatasaray için Gattuso devreye girdi

22 yaşındaki genç oyuncunun Galatasaray’a transferi için Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi ve şu an takımın başında bulunan Gattuso'nun devreye girdiği öğrenildi.

Ödeme şekli nasıl olacak?

Galatasaray bu transferde, yaklaşık 4 milyon euro yıllık ücreti bulunan futbolcunun maaşının yarısından biraz fazlasını verip kalan kısmını Milan'ın ödemesini istedi.

Görüşmeler devam ediyor

İtalyan kulüp ise kiralama bedeli istemeyip, yıllık ücretin tamamının Galatasaray tarafından ödenmesini istedi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Porto'dan Milan'a geçtiğimiz sezon 38 milyon euro gibi rekor bir ücretle transfer olan Andre Silva, İtalyan devinde lig, kupa ve Avrupa'da 40 maça çıktı. Portekizli futbolcu 10 kez ağları havalandırırken, bir de asist yaptı.