Anavatan Partisi tarafını seçti! O ittifakı destekleyecekler

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, Cumhur İttifakı ile milletin çıkarlarının bire bir örtüştüğünü bu nedenle sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

Güncellenme 09 Mart 2019 10:47

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, milletin çıkarlarının Cumhur İttifakı ile bire bir uyuştuğunu, devleti yönetme tecrübesi edinmiş partilerinin sonuna kadar bu ittifakı destekleyeceğini belirtti.

“Bu ittifakın destekçisiyiz”

Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyerek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü’nde başarılı olamadığını belirten Çelebi, “İstanbul gibi dünyanın göz bebeği olan şehri yöneteceğine inanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat”

Çelebi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının bulunduğunu ve destekleyeceklerini belirtti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce başarılı bir belediye başkanlığı dönemi olduğunu belirten Çelebi, "Bakanlık, milletvekilliği yapmış. Konusunda uzman bir insan. Karşısında aday olan rakibi de 10 bin nüfuslu bir yeri yönetmiş veya yönetememiş. Sadece polemiklerden, siyasi iç çekişmelerden kendine alan bulabilen, siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat. Türkiye'nin başkenti çok tecrübesiz, liyakatsiz birine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ilimiz" diye konuştu.