Çiftlik Bank ve benzeri yapılanmalar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Farm adlı şirkete operasyon yapıldı.

Güncellenme 24 Mart 2018 13:52

Çiftlik Bank'tan sonra benzeri birçok yapının faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştı. Açılalı henüz 8 ay olmasına rağmen faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladıkları belirlenen Anadolu Farm'a operasyon yapıldı.

Şirket yöneticileri tutuklandı

Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş 'nin çiftlik kurup canlı hayvan alma yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortayla çıktı. Şirketin 25 yaşındaki yönetim kurulu üyesi olan Fehmi Özakan ve beraberindeki 2 şube müdürü tutuklanırken, "Anadolu Farm" sitesi kapatıldı. Şirketin işlettiği 6 resturant ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el konuldu.

Soruşturma Ocak’ta başlatıldı

Ocak ayı itibarıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafında Çiftlik Bank tarzı yapılanmalar hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde 2 çiftlik kuracakları ilan etmelerine karşın, Kocasinan ilçesi barbaros Mahallesi Sümer Plazanın 12.katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tavuk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah mangal adıyla 6 resturant işlettikleri belirlendi.

MASAK suç duyurusunda bulundu

MASAK'ın yaptığı suç duyurusu ile harekete geçen KOM ekipleri Ekolium şirketi yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan ve 2 şube müdürünü gözaltı aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile zanlıların Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restaurantlara, üyelerden alınan paralarla satın alınmış 20 arazinin tapu kayıtlarına el konuldu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.

90 bin TL para toplandı

Yürütülen soruşturmada internet üzerinde 'Anadolu Farm" adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi olduğu, toplanan paranın yaklaşık 90 milyon TL olduğu, paranın bir kısmının oyuna başlarda katılan üyelere verildiği, kalanıyla araziler alındığı resturantlar açıldığı belirlendi.

“Biz, Çiftlik Bank gibi değiliz”

Dün tutuklanan şirketin yönetim kurulu başkanı olan Fehmi Özakan'ın alınan ifadesinde "Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kar olarak verip, resturantlar açıp, arazi satın aldık. Biz, Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar bile" ifadelerini kullandığı belirtildi. Öte yandan, şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği, bugün gözaltına alınan bir şube müdürünün daha mahkemeye sevk edileceği bildirildi.