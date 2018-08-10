Anadolu Atayün: Gülen'le anılmaktan gurur duyuyorum!

Eski polis şefi tutuklu Yurt Atayün'ün kardeşi Anadolu Atayün, son savunmasında Fetullah Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu itiraf etti.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 11:38

Konya’da görülen FETÖ davasında 40 yıl 6 ay hapis cezası alan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün, yaptığı son savunmada, Fethullah Gülen’le anılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

2015’te gözaltına alındılar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ile 22 Mayıs 2015’te 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 31'i emniyet mensubu olan 74 kişinin adresine baskın yapılmıştı. Gözaltına alına 43 kişiden 25'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5’i savcılığa verdiği ifadesinin ardından, 8'i de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

8 sanık beraat etti

Aralarında 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliği görevindeyken meslekten ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ünde bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 3 yıldır devam eden dava sürecinde 2 sanık daha tutuklanırken, 8 sanık ise beraat etti.

“Gülen’le anılmaktan gurur duyarım”

Eski polis şefi tutuklu Yurt Atayün'ün kardeşi olan Anadolu Atayün, son savunmasında Fetullah Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu belirtti. Atayün, "Şube müdürlüğü yaptığım dönemde attığım her imzanın arkasındayım. Savcılığa ve mahkemeye savunmalarımı verdim. Bana bundan dolayı ceza verecekseniz şeref duyarım. Dolayısıyla ne beraatımı isteyeceğim ne de tahliyemi. Görevini yaptığımdan dolayı bana ne ceza verecekseniz verin" dedi.