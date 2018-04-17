"Ana darbe" davasında FETÖ'cülere ceza yağdı!

FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 17 Nisan 2018 16:01

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine dair İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kararlar açıklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan duruşmada kararlar açıklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, sanıklardan Eyyüp Gürler, Ahmet Gümüş, Nebi Gazneli, Sadık Cebeci, Müslüm Kaya, Fethi Alpay, Şakir Çınar, Ömer Faruk Özköse, Fatih Karakaya, Mehmet Kapan, Özkan Aydoğdu ve Murat Yanık'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

AK Parti'den açıklama

Davada alınan karar sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bir basın açıklaması yaptı. Şenocak, verilen kararlarla Şehit yakınlarının, gazilerin ve Türk milletinin bir nebze olsun gönlünün rahatladığını söyledi.