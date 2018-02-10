Amerikalılar Nusret'i bitirmeye kararlı!

Yaptığı sunumlarla sosyal medyadan ününe ün katan Nusret Gökçe, ABD medyası tarafından çok sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

Güncellenme 10 Şubat 2018 15:27

New York'ta açtığı şube ile olay olan Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'ye ABD medyasından gelen eleştirilerin dozu iyice yükselmeye başladı. Time-Out New York adlı dergide fiyatları eleştirirken Nusret Gökçe için "Enayiler sultanı" ifadesini kullandı

Nusret Gökçe'ye çok ağır eleştirlerin yer aldığı haberde, Nusret'in New York restoran dünyasını hak etmediğini belirten Clayton Guse, "Bu canavarı hep beraber yarattık" ifadelerini kullandı.

Derginin ilgili yazısı şu şekilde:

"Bu canavarı hep beraber yarattık"

Nusr-et'in New York restoranı, 19. yüzyılda New York'ta tam bir siyasi tezgah kuran Boss Tweed'den beri kentte yapılan en büyük sahtekarlık olabilir. Nusr-et'te servis edilen et hem fazla tuzlu hem de fazla pahalı. Menüyü internete koymamışlar. Müşteriler masaya oturana kadar ne kadar para harcayacaklarını bilmiyor. Nusret Instagram'da herkese bedava yaptığı şovu, burada şahsa özel bir sirke dönüştürüyor. Yemek kötü… Belki bazı New Yorklular bir Instagram paylaşımı için bu kadar para harcamaya değdiğini düşünebilir. Ama çoğu New Yorklu kendisini, o ay kiralarını ödeyecek parayı pencereden dışarı fırlatmış gibi hissedecektir… Nusr-et, New York restoran dünyasını hak etmiyor, ama biz onu hak ediyoruz. Bu canavarı hep beraber yarattık."

Eleştiri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Time-Out New York'un eleştirilerle dolu yazısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Alınan bilgiye göre bu haber sosyal medyada 1.9 milyon kişiye erişti.

"Bu kadarcık ete bu kadar para fazla"

New York Post gazetesi de daha önce Nusret'i eleştirerek, "Bu kadarcık ete bu kadar para fazla" diye yazmıştı. Newsweek ise eldiven kullanmayan Nusret Gökçe'yi sert bir yazı ile eleştiri yağmuruna tutumuştu.

Nusret büyümeye devam ediyor

Hakkın soruşturma açılan Nusret Gökçe artık eldiven takmaya başladı. Nusret'in tüm eleştirilere rağmen ABD'deki büyümesi hızla devam ediyor.

Burger zinciri kuracak

Miami ve New York'taki lüks restoranların sahibi olan Nusret Gökçe, daha uygun fiyatlara hizmet veren burger zinciri kurmak için kolları sıvadı. İlk restoran ise Los Angeles'ta açılacak.