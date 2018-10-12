Amerikalı Rahip Brunson hakkında karar verildi!

Ev hapsinde tutulan ve 4. kez hakim karşısına çıkan Papaz Brunson için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verildi. Buna göre Brunson tahliye olacak.

Güncellenme 12 Ekim 2018 16:36

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson hakkında beklenen karar sonunda açıklandı. Mahkeme heyeti Papaz Brunson için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Verilecek bu ceza ile Brunson tahliye olacak. Buna göre, ABD’li rahibin cezaevinde bulunduğu süre değerlendirilerek cezadan düşünce Rahip Brunson serbest kalacak. Öte yandan Brunson hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış durumda. Bu karar sonrası Brunson artık ülkesine dönebilir.

“Ben masum bir adamım”

ABD ile Türkiye arasında ekonomik ve diplomatik bir krize yol açan Andrew Brunson, bugün 4. Kez hakim karşına çıktı. İzmir Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmada Papaz Andrew Craig Brunson Türkçe savunma yaptı. Savcı mütalaasından sonra mahkeme Brunson’a, "Ek savunma yapacak mısınız?” diye sordu. Brunson, "Ek savunmam avukatım tarafından yapılacak. Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

“10 yıla kadar hapsi istendi”

FETÖ ve PKK ile iltisaklı olduğuna dair iddiaları reddeden Brunson hakkında savcı, mütalaa verdi. Adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyen savcı, rahibin örgüte üye olmaktan 10 yıl kadar hapsini de istedi. Öte yandan savcı soruşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Tanıklar çark etti

Brunson’un serbest kalmasını davadaki kritik üç önemli tanığın verdiği ifadeyi değiştirmesi sağladı. Daha önce Brunson aleyhinde ifade veren tanıklar, “yanlış anlaşıldıklarını” iddia ettiler.

Brunson ve eşi duygusal anlar yaşadı

Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, savcı mütalaasını verip serbest kalması yönünde kapı aralayınca duygusal anlar yaşadı. Mahkeme karar için solandan ayrıldığı anda eşinin yanına giden Norina Brunson ona sarıldı. Papaz Brunson bu sarılma ile birlikte hıçkırıklara boğuldu.

Davayı ABD basını da yakından takip etti

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Brunson davasını Türk medyası gibi ABD basını da yakından takip etti. Brunson'un, yargılandığı davayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da izledi.