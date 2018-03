Amazon'un bu hizmeti rakiplerini zora sokacak!

Alışverişte dünya devi olan platform Amazon, Mart ayının sonlarına doğru Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmanın yeni paket teslimat sistemi ise Türkiye'deki rakiplerini zora sokacağa benziyor.

Ürün gelince fotoğraf gönderiliyor

Örneğin Amazon'dan bir ürün sipariş ettiniz ve kargonun gelmesini bekliyorsunuz. Siz ürünü beklerken firmanın hizmeti dahilinde kapının önüne bırakılan ve size mesaj yoluyla atılan bir fotoğrafla karşılaşıyorsunuz. Amazon sipariş edilen ürünü ne zaman ve ne şekilde kapınıza bıraktığını fotoğrafları size iletiyor. Mobil uygulamada birçok yeni güncelleme yapacak olan Amazon'un yeni hizmetlerinden biri de görüntülü bildirim olacak. Ürün sipariş eden kullanıcılar bu sayede, adreslerinde olmasalar dahi kargolarının nerede olduğunu görüntülü olarak görebilecek.

Çalınan ürünlerin zararını Amazon karşılıyor

Kapılara bırakılan ürünlerin çalındığından dolayı çok fazla şikayet olduğu için firma bu durumu kendi yöntemleri ile çözecek. Amazon, doğrudan sahibine teslim edilemeyen bu kargoların bedelini kendi karşılayacak. Böyle durumların önüne geçmek isteyen Amazon, müşterisine daha şeffaf bilgi vermek için çaba harcıyor.

Ring'i satın almıştı

Dünya devi firma, bu kapsamda söz konusu olayları daha rahat aşabilmek için kapı ve zil sistemleri üreticisi Ring'i satın almıştı.

Şu an sadece belli yerlerde hizmette

Bu servis şu an itibarıyla sadece, ABD’nin Las Vegas, Oregon, Seattle, Indianapolis, San Francisco ve Kuzey Virginia gibi lüks ve yüksek sipariş oranının olduğu bölgelerde yapılacak. Ancak zamanla bu uygulamanın genişletilmesi ve başka ülkelerde de yapılması planlanıyor.

Gizlilik ilkesine göre hareket ediliyor

Müşteriler gizliliklerini korumak için fotoğrafların gönderilmemesini de tercih edebiliyor.

A second later, phone notification from @amazon saying my package was delivered and there's a picture available for viewing lol pic.twitter.com/NOugVn7XPV