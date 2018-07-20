Amazon ve Apple’ın inanılmaz rekabeti

Kısa sürede dünya devi Apple’a yetişen Amazon’un, 1 milyona ulaşması halinde dünya rekoru kıracağı belirtildi.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 20:54

ABD’li dev firma Apple 945 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en değerli firma olma özelliğini kimseye kaptırmıyor.

Apple ile olan farkı kapatabilir

Dünyanın en büyük online alışveriş devi Amazon ise bu hafta değerini artırarak 902 milyar dolarlık değer ile Apple ile arasında olan farkı kapatmaya başladı.

1 milyon değere ulaşan ilk firma olabilir

Bir milyon dolar değerine ilk ulaşacak firma merak konusu olurken, Amazon’un son zamanlardaki gidişatı Apple’ı geride bırakabilir yorumlarına neden oldu. Bu kapsamda iki firmanın büyüme hızına bakıldığında Amazon’un dünya tarihinde bir milyon değere ulaşan ilk şirket olacağı düşünülüyor.

Kısa sürede Apple’a yetişti

Bu yılın ilk aylarında Amazon 752 milyar dolar değere sahipken, Apple ise 893 milyar dolar değerindeydi. Amazon bu hafta 902 milyar dolara ulaşarak aradaki farkı hızla kapattı.

Jeff Bezos kimdir?

Değeri hızla artan dünya devi Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos, hatırı sayılır zenginleri arasında. Geçtiğimiz günlerde Jeff Bezos’un servetinin 150 milyar doları aştığı belirtilmişti. Bezos’un hayat hikayesi de hayli ilginç.

İlk kez Fitel’de çalıştı

Bezos, ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde dünyaya geldi. 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun olan Bezos, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işi olan Fitel firmasında kariyer hayatına başladı. 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına getirildi.

Kitap satmak için kurdu

16 Temmuz 1995 tarihinde Amazon’u kuran Bezos, siteyi internet üzerinden kitap satmak amacıyla hayata geçirdi.

Küresel bir sanal Pazar haline getirdi

Amazon adını sözlükten bulan Bezos, Amazon Ormanları’nın adı olması ve akılda kalıcı bir isim olacağını düşündüğü için projesine bu ismi verdi. Bezos zamanla bu platformu sadece kitap satmaktan çıkarıp evrensel bir sanal mağaza haline dönüştürdü.