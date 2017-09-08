Amazon, dev bir merkez kuruyor!

Online perakende devi Amazon, 5 milyar dolar maliyetle yeni bir merkez kuruyor.

Güncellenme 08 Eylül 2017 14:17

Online perakende devi Amazon, gitgide büyüyen yapısı nedeniyle tam 50,000 çalışana ev sahipliği yapacak ve 5 milyar dolar maliyetle inşa edilecek ikinci bir merkez kuracağını açıkladı.

Amazon yeni merkezi nerede kuracak?

Şimdilik “HQ2” olarak anılan bu yeni merkezin, tam olarak nerede kurulacağı açıklanmadı. Bunun yerine şirket yaptığı resmi açıklamada yeni merkezin Kuzey Amerika’da 1 milyondan fazla insanın yaşadığı metropolitan bir bölgede olacağı ve iş dünyasına arkadaş bir çevreye sahip olduğunu açıkladı.

Şirket bununla beraber merkezin uluslararası havalanına maksimum 45 dakika uzaklıkla olmasını ve yakınlarında güçlü bir üniversite sisteminin olmasını da istiyor. Böylece yeni mezun olan başarılı öğrenciler, direkt olarak kariyerlerine Amazon’da başlayabilir ve her iki taraf için de kârlı bir seçenek olur.

5 milyar dolar maliyetle oluşturulacak yeni merkezle ilgili şimdilik tüm bildiklerimiz bu kadar. Bakalım önümüzdeki günlerde merkezin kurulacağı alan ve diğer detaylar açıklanacak mı?

Kaynak: Techinside