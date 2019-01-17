Amarant nasıl tüketilir?

Tam bir protein deposu olan amarant tohumu mutfaklardan eksik edilmemesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Güncellenme 17 Ocak 2019 14:45

Amarant nedir?

Çiçeklerinin süs bitkisi olarak kullanıldığı, yapraklarının da yenilebilir olduğu “Amaranth” bitkisinin tohumları da tahıl olarak tüketilebiliyor. Son yıllarda yüksek protein kaynağı olması bakımında tüm dünyada adından bahsettiren amarant, chia gibi Meksika ve Orta Amerika’da yetiştirilen ve Aztekler zamanından bu yana pek çok alanda kullanılan bir bitki türüdür. 60’dan fazla türü bulunan amarant, horozibiği olarak da bilinmektedir.

Nasıl kullanılır?

Amarant tohumunu haşlayarak salatalarda kullanılabileceği gibi yemeklere eklenerek de tüketilebilir. Aynı zamanda un haline getirerek ekmeklere ve hamur işlerine de dahil edilebilir.

Faydaları nelerdir?

Yüksek oranda antioksidan içermesi bakımından vücudu toksinlerden arındırır.

100 gram amarant tohumu, günlük ihtiyacınız olan protein, B vitamini ve minarellerin yüzde 20’sini karşılar.

Magnezyum, kalsiyum, çinko, potasyum ve demir açısından da son derece zengin bir tohumdur.

Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olması bakımından diyabet açısından da önemlidir.

Zayıflatır mı?

Diğer tahıl gruplarında olduğu gibi amarantın da içerisinde yüksek oranda lif olması bakımından hem sindirimi sistemini düzenler hem de uzun süre tokluk yaşanmasına yardımcı olur.