Amanos Dağları'nda iki ormanda yangın çıktı

TSK tarafından dün Amanos Dağları'na gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmanın ardından bugün bölgede ki ormanda yangın çıktı.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 14:18

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Amanos Dağları'na gerçekleştirilen terör operasyonunda PKK'lı teörristleri le güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan Amanos Dağşarı kırsalında 2 farklı bölgede orman yangını meydana geldi. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Dün TSK'nın Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıkmıştı. Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları kırsalında bugün ise 2 farklı noktada çıkan yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Derekuyu Mahallesi yakınlarındaki 2 ayrı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, ikişer dozer ve greyder ile 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA