Aman dikkat suyun fazlası zarar!

ABD’de yapılan bir araştırmada çok fazla su tüketmenin sağlık ciddi sorunlar ortaya çıkarabildiğini açıkladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 12:13

Gün içerisinde bol su içmenin öneminden her fırsatta bahsediliyor. Dehidrasyonun neden olduğu sorunlardan sıkça bahsediliyor ancak yapılan araştırmalara göre ise aşırı su tüketmek ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Yapılan araştırmada böbreklerin saatte 800-1000 mililitre suyu ancak işleyebiliyor. Yaş ve cinsiyete göre insanların gün içerisinde su ihtiyaçları daha az veya fazla olabiliyor. Tüketilmesi gereken miktarın üzerinde su tüketmek sık idrara çıkmaya neden oluyor ve vücutta bulunan suyun da boşaltılmasına yol açıyor.

Uzmanlar vücuttaki suyun boşaltılmasının tehlikeli durumlara sebebiyet vermesi açısından özellikle vücuttaki sodyum seviyesinin ciddi oranda düşmesine yol açtığını vurguluyor.

Su zehirlenmesine dikkat

Aşırı su tüketimi su zehirlenmesine de yol açmaktadır. Su zehirlenmesinin belirtileri ise kafa karışıklığı, baş ağrısı ve uyuşukluk görülebilir ancak basıncın artması durumda ise hastalarda beyin hasarı, koma gibi durumlarda görülebiliyor. Bu durum erken teşhis tedavi yöntemleri uygulanmadığı takdirde ölümle sonuçlanabiliyor.

Uzmanlar su tüketimini idrar rengine göre kontrol etmek gerektiğini vurguluyor ve ideal idrar renginin açık sarı olması gerektiğini vurguluyor.

Çok su tükettiğinizin belirtileri!