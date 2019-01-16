Aman dikkat bu hataya düşmeyin!

Yapılan araştırmalar aşırı miktarda tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 12:39

Johns Hopkins Üniversite bilim insanlarının yaptığı araştırmada aşırı miktarda tüketilen şekerin böbrek hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti. Hatta tatlandırıcı içeceklerle birlikte az yağlı sütün içerisine eklenen şekerinde aynı ölçüde hastalıklara neden olduğu ifade edildi.

Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda fazla alınan şekerin kilo alımını artırdığını ve buna bağlı olarak tansiyonda yükselmelere neden olduğunu bu durumun ise böbreklere stres yapıp daha sonrasında organların iflas etmesine neden olmaktadır.

İngiltere’de 40 bin erken ölüm gerçekleşiyor

NHS (National Helath Service – Ulusal Sağlık Hizmeti) verilerine göre İngiltere’de böbrek hastalıklarına bağlı olarak ortalama 40.000 ile 45.000 erken ölüm gerçekleşiyor.

3,003 Afrikalı ve Amerikalı kadın ile erkek üzerinde yapılan çalışmada daha önce sağlıkları ile ilgili bir sorun olmayan insanların yaklaşık olarak 8 yıl kadar takip edildi ve yüzde 6’sında böbrek hastalıklarının meydana geldiği ortaya çıktı.

Uzmanlar yapılan araştırma ışığında içeceklerine şeker ekleyenlerin daha fazla risk sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.