Aman dikkat bu belirtiler beyin kanaması işareti olabilir!

Uzmanlar, beyin kanamasının ani baş ağrısı, bulantı, fışkırır şekilde kusma, baş dönmesi, ve konuşmada güçlük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ediyor.

Güncellenme 13 Haziran 2018 01:48

Beyin kanamasına yol açan riskler hakkında uzmanlar bir takım bilgiler verdi. Bir takım belirtilerle kendini gösteren beyin kanaması telafisi mümkün olmayan hasarlar ve hatta ölümle sonuçlanabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Tıp dilinde anevrizma olarak bilinen beyin kanaması genellikle damarların çatallanma alanlarında görülmekle birlikte beyinde bulunan atardamar duvarlarının zayıflaması ile ortaya çıkmaktadır.

Beyin kanamasındaki risk faktörleri

Beyin kanaması doğumsal olmakla beraber sonradan kazanılan bazı damar hastalıkları ile birlikte, kan pıhtılaşmasına engel olan hastalıklar ve pıhtılaşmaya engel ilaç kullanımı, hipertansiyon, beyin tümörü, yüksek tansiyon, şişmanlık, yaş, sigara kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak risk faktörleri oluşturmaktadır.

Uzmanlar sıcak havalarında etkisiyle yüksek tansiyon hastaların sıcağın etkisine bağlı olarak tansiyonda meydana gelecek ani yükselmelerin beyin kanamasına neden olabileceğini söylüyor. Özellikle 50 yaş üzeri hastalarda bu riskin daha büyük olduğunu ifade ediyor. 40 yaş altında beyin kanaması görülen kişilerin nedenlerin çok iyi araştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Aynı zamanda hamilelik döneminde de oluşan ve tedaviye alınmayan yüksek tansiyon ve sigara kullanımı kanama için risk oluşturmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra uzmanlar, beyin kanaması tedavisinin hastada oluşan bulgular, kanamanın bölgesi ile birlikte miktarı ve kafa içerisinde oluşturduğu basınca da bağlı olarak beyne yaptığı baskı da göz önünde bulundurularak uygun tedavi şekilleri uygulanmalıdır