Aman dikkat, baş ağrısı deyip geçmeyin!

Uzmanlar sinüzit ve bağ ağrısını ayırt etmenin yollarını sizler için anlattı.

Güncellenme 23 Mart 2018 12:10

Yüz kemikleri içerisinde bulunan hava dolu hücreler sinüslerdir. Bu hücrelerin içerisinde burnu demlendirmeye yardımcı mukuslar bulunmaktadır. İnce bir kanal yardımı ile bu salgılar burun içine girer. Kişi nezle gibi burun için enfeksiyonla karşı karşıya kaldığında burun içindeki sinüsler ödemlenir ve şişer. Böyle bir durum meydana geldiğinde burun içerisine gelen mukus gelemez ve sinüs içerisinde birikir ve sinüs içerisinde yüksek derecede basınç oluşur. Basınçla birlikte kişi baş ağrısı yaşar.

Sinüsten kaynaklı baş ağrılarında

Genel olarak şikayetlerden yola çıkarak yüzün ön kısmında (Alın, göz arkaları ve yanaklar) meydana gelir

Günün ilk saatlerinde özellikle sabah şiddetli gün içinde azalmalar olur.

Her baş ağrısı sinüzit olmamakla beraber gerilime bağlı ağrılar ve migrende sinüzit gibi hissettirebilir

Ağrı başı hareket ettirdikçe özellikle öne eğince daha da şiddetlenir.

Sıcak ortamdan soğuk ortama geçildiğinde yani ısı değişikliğinde de ağrı şiddetinde değişiklik meydana gelir.

Sinüzit ve akut sinüzitler tedavi edilmediği takdirde daha büyük sorunlara yol açabilirler. Akut sinüzitler sağlıklı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde kronik sinüzite neden olabilir. Enfeksiyon tedavi edilmediğinde beyin zarlarına ulaştığı takdirde menenjite kadar gidebilir. Orta kulak iltihabı özellikle çocuklarda çıkan en önemli etkenler arasındadır.

Sinüzitten korunmak için:

Grip ve nezle gibi burun için enfeksiyonlar tedavi dilip azaltıldığında sinüzitin kronikleşme ve gelişme ihtimalide azalmış olur.

Sinüzitin altından yatan alerjiye bağlı sorunlar varsa tedavi edilmesi gerekmektedir.

Burun içinde tahrişe neden olan sigara gibi kimyasallardan uzak durmak gerekmektedir.

Sinüzit gelişimini engellemek için oda içerisindeki nemin dengede tutulması gerekir, buhar makineleri yardımıyla oda havası nemlendirilmeli.

Nasıl tedavi edilmeli?

Sinüzit tedavisinde en çok dikkat çeken detay yapılması gereken en önemli şey burun temizliğidir. Burun temizliği için solüsyonlar ve okyanus suları kullanılabilir. Ekstra doktor yardımı ile birlikte ilaçlar ve burun açıcı spreyler kullanılabilir. Enfeksiyonun derecesi yüksekse doktor kontrolünde antibiyotik kullanılması gerekebilir. İlaç tedavisi ile yanıt alınamayan sinüzitlere ameliyat işlemi uygulanabilir.