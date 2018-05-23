Aman dikkat aşırı temizlik bu hastalığa neden oluyor!

Aşırı temizlik bağışıklık sistemini güçlenmesinin önüne geçeceği için çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 16:19

İngiltere’de yapılan araştırmalar sonucunda aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemleri güçlenmek için ihtiyacı olan bakterileri alamadığından beyaz kan hücrelerinin üretilemediği ortaya çıktı.

30 yıllık hasta kayıt arşivini inceleyen İngiltere’de Kanser Araştırmaları Enstitüsü yaptığı araştırma sonucunda aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için yeteri bakterileri alamadığı için metabolizmaları da enfeksiyonlara karşı yeteri miktarda beyaz kan hücresini üretemediği ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi yeteri miktarda çalışamayan çocukların ise gripten lösemiye kadar pek çok farklı hastalığa yakalanabildiklerini bildirdi.

Çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için hastalıklarla mücadele edebilecek bakterileri de tanımaları gerekir. Aşırı temiz bir ortamda çocuk kendini güçlendiremez ve her zaman zayıf bir bağışıklık sistemine ve metabolizmaya sahip olur. Yaşadığı en ufak bir gribal enfeksiyonda da büyük sorunlar yaşayabilir. Buna karşılık bir çocuğun her ortama hazır olarak yetişmesi onu güçlü kılar. Aşırı hijyenik ortamda zararlı bakterilerin yanı sıra çocuğun gelişimi için fayda sağlayacak bakterilerin de yaşamasına imkan tanınmamış olur. Bu araştırmayı yapan Prof. Mel Greaves, konu ile ilgili olarak “Aşırı temizlik modern toplumun paradokslarından biri. Temizlik olanakları arttıkça hastalıklar da artıyor” açıklamasında bulundu.