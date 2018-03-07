Alzheimer tarihe karışıyor!

Yapılan araştırmalar HIV gibi, Alzheimer’ın da ortaya çıkmasını önleyecek ve baskılayacak ilaçlarla önlem alınacağını gösteriyor.

Güncellenme 07 Mart 2018 15:19

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda HIV gibi Alzheimer’ın da önceden baskılanıp, ortaya çıkmasının önüne geçebileceğini düşünüyor.

Alzheimer alanında yaptıkları çalışmalarla Nörobilim dünyasının nobeli olarak bilinen Brain Ödülünü almayı hak kazanan dört bilim insanı 1 milyon euroluk ödülü eşit olarak paylaştı. Bilim insanlarının Alzheimer alanında yaptıkları çalışmalar hastalara ilerde birer bir umut ışığı olacak.

Çalışmalar doğru ilerliyor

Şuana kadar Alzheimer’ı tedavi edecek ilaç çalışmalarında sağlıklı bir sonuca ulaşmamış olan bilim insanları, katıldıkları ödül töreninde yaptıkları çalışmaların doğru şekilde istedikleri gibi ilerlediğini belirttiler.

Adını keşfeden kişiden alıyor

Beyni ciddi oranda etkileyerek ileri derecede unutkanlığa neden olan fiziksel bir hastalık olan Alzheimer hastalığı, adını bu hastalığı ilk olarak keşfeden bilim insanı Alois Alzheimer’dan almaktadır.

Etkileri azaltılacak

Cambridge Üniversitesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı'nın Nörobiyoloji bölümü başkanı Prof. Dr. Michel Goedert ödülü almaya hak kazan dört bilim insanından biridir. Prof. Dr. Michel Goedert, yaptığı açıklamada, Alzheimer’ın bir anda ortadan kaybolacak bir hastalık olmadığını ancak HIV gibi zamanla etkilerinin ileri derecede değil hastaların daha az etkilerini hissedeceklerini ifade etti. HIV hastalığının da 10-15 yıl kadar önce çok büyük ve tedavi edilemez bir hastalık olduğunu yapılan çalışmalarla tamamen ortadan kaldırılmayıp ilaçlarla birlikte kontrol altına alınabilen ve etkileri daha az hissedilen bir hastalığa dönüştüğünü dile getirdi.

Tek tek müdahale

Michel Godert yapılan araştırmalar sonucunda Alzheimer’ın diğer hastalıklardan farklı olarak beynin üç alanına birde saldıran bir hastalık olduğunu ve bugüne kadar yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanmadığını ifade etti. Bu sonuçlara bakılarak elde edilen bilgiler ışığında, Alzheimer’ın tedavi için beynin saldırılan tüm alanlarına tek tek tedavi uygulamak gerektiğini belirtiyor.