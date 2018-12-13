Altuğ Verdi'yi şehit eden katil tutuklandı
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve iki polisi de yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden ve iki başka polisi de yaralayan katil zanlısı 35 yaşındaki Sarıcaoğlu, adliyede savcı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.
Tutuklandı
Sarıcaoğlu, buradaki ifadesinden sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından, "kasten adam öldürmek ve birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Ne yaşanmıştı?
Rize Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı.
Trafik polisi katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da yakalanmıştı.