Altın yeniden zirveye oynuyor
Altının gram fiyatı 148 liraya yükseldi. Bu fiyat ile gram altın son 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.
Altının gram fiyatı 148 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 147,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini devam ettirerek önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.335,4 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, uluslararası piyasada ons fiyatındaki yükselişlerin ardından bu hafta kar satışlarının etkisini artırabileceğini belirtti.
"Altının gram fiyatında hedef 150 lira"
Altının ons fiyatının dün 1.339,6 dolar ile yaklaşık 1 yılın zirvesini test ettiğine dikkati çeken Memiş, Kuzey Kore kaynaklı riskler nedeniyle altın fiyatlarının tekrar yükseliş trendine girdiğini kaydetti.
Altının gram fiyatında hedefin 150 lira olabileceğini aktaran Memiş, ons fiyatında ise 1.330-1.338 dolar bandının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.