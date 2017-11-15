Altın tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 160,9 lira ile rekor seviyesini görmesinin ardından 160,3 lira seviyesinde dengelendi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 10:58

Dün döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 160,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün ise 160,9 lira ile rekor seviyesini görmesinin ardından 160,3 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek 263 lira, Cumhuriyet bin 73 lira

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 160,9 lira ile rekor seviyesini test etti ve saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 160,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263, Cumhuriyet altını bin 73 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazancıyla 1.281,2 dolardan işlem görüyor.