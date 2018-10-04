Altın kaplama Range Rover görenleri hayrete düşürdü

Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalı altın kaplama Range Rover marka lüks araç tartışma konusu oldu.

Güncellenme 04 Ekim 2018 17:31

Son dönemlerde otomobillerde Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası taşımak adeta moda oldu. Bazılarına göre Atatürk sevgisini, bazılarına göre de hükümete tepki olan K. Atatürk imzasını günlük hayatta herkes görebiliyor.

Bugün İstanbul sokaklarında rastlanan bir fotoğraf K. Atatürk imzalı araçlara bir yenisini daha eklemekle kalmadı, trendi bir başka boyuta taşıdı.

Instagram fenomeni ve petrol zengini Arap şeyhlerinin özel araçlarından bildiğimiz altın kaplama Range Rover marka lüks araçlarda da artık K. Atatürk imzası görmek mümkün.

Aracın içinde görüntülenen ve sahibi olduğu sanılan genç, Atatürk sevgisini başka bir boyuta taşıyarak yeni bir trendin fitilini ateşledi.