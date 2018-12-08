Altı yıl önce ektiği cevizler rekor fiyata satılıyor

Antalya'da 6 sene önce 277 dönümlük araziye ekilen pikan cevizi, rekor fiyata satılıyor.

Güncellenme 08 Aralık 2018 16:42

Antalya Serik’te 6 sene önce 277 dönümlük araziye ekilen pikan cevizi ağaçları ilk ürünlerini vermeye başladı. Geçen sene ilk ürünü alınan ağaçlardan 2 ton ürün elde edildi.

Gelecek sene 10 ton üretecekler

Üretimi yapan firmanın Genel Müdürü Kenan Yüce, kabuklu pikan cevizinin toplam 40-50, kabuksuzunun da 110-130 liradan alıcı bulduğunu, bu yıl 5 ton gelecek sene de 10 tonun üzerinde üretim yapmak istediklerini söyledi.

Üretimi Rus bir iş adamı yapıyor

Rus iş insanı Aslan Gaboev, Serik’te 2012 yılında çeşitlerine göre iç randımanı yüksek olması ve ılıman iklimlerde de daha az masrafla yetiştirilmesiyle bilinen pikan cevizi üretmeye karar verdi. 27 dönümlük araziye pikan cevizi diken ağaçlar 2016’da ürün vermeye başladı.

Ana yurdu ABD

Firmanın Genel Müdürü Yüce, özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahil bandında yer alan 14 ilde üretim fırsatının mevcut olduğunu, 500 rakım altındaki 14 ili kapsayan bölgede pikan cevizinin yatırım aracı olduğunu, geçen yıl 650 milyon dolarlık ceviz ithal edildiğini, bu pikan cevizlerinin ABD'de çok popüler bir meyve olduğunu, ana yurdunun da ABD olduğunu, bu meyveden 500 çeşit ürün elde edildiğini söyledi.

1250 kilosu Afrin’de görev yapan askere gönderildi

Yüce, geçen sene 2 ton mahsul ürettiklerini, bunun 1250 kilosunun Afrin Operasyonu’nda görev yapan askerlere gönderdiklerini, bu yılki hedeflerinin 5 ton olduğunu, gelecek yıl 10 tonun üzerinde mahsul beklediklerini, kabuklusunun toptan 40-50 TL, kabuksuzunun da 110-130 TL arası değişen fiyatlarda satıldığını söyledi.