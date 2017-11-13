Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak 3. kez hakim karşısında

Ahmet Altan, Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada Altan kardeşlerin avukatları aynı yöntemle davayı ertelemeye çalıştı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 13:02

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi.

Avukat söz verilmeden konuştu

Savcı söz almadan araya giren Altan kardeşlerin avukatı Ergin Cinmen, mütalaa açıklanmadan önce taleplerinin dinlenilmesini istedi.

Mahkeme başkanı da kendisine söz vermediğini belirterek, konuşmasını sürdürmesi halinde CMK uyarınca dışarı çıkartılacağı uyarısında bulundu.

Cinmen'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Mahkeme Başkanı, avukat Cinmen'in dışarı çıkartılması talimatını vererek duruşmaya ara verdi.

20 dakika sonra diğer avukat söz verilmeden konuştu

Verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlayan duruşmada yine cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklamak üzereyken araya giren Altan kardeşlerin diğer avukatı Figen Çalıkuşu da taleplerinin olduğunu belirterek söz istedi.

Deliller toplanmadan mütalaanın istenmeyeceğini anlatan Çalıkuşu, bunun usüle aykırı olduğunu savundu. Mahkeme başkanının söz vermeden konuşmaması yönünde uyardığı Çalıkuşu'nun konuşmasını sürdürmesi üzerine dışarı çıkartılmasına karar vererek duruşmaya yeniden ara verdi. Çalıkuşu da bunun üzerine, reddi hakim talebinde bulundu.

Yine aynı yöntem

İkinci kez verilen yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından tekrar başlatılan duruşmada mahkeme başkanı mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısı mütalaasını açıklamak isterken yine söz alan Altan kardeşlerin avukatlarından Ferhat Çağıl, reddi hakim taleplerinin olduğunu duruşmanın bu şekilde ilerlemeyeceğini söyledi.

Çağıl, mahkeme başkanı tarafından konuşmasını sürdürmesi halinde dışarı çıkartılacağı yönünde uyarıldı. Çağıl'ın sözlerini sürdürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya üçüncü kez ara verdi.

Verilen yaklaşık 15 dakikalık aradan sonra mahkeme heyeti savcının mütalaasını açıklamasının ardından herkese söz vereceğini belirterek savcısının sözünün kesilmemesini istedi.

4. kez ara verildi

Savcıya tekrar mütalaasını açıklaması için söz verildiğinde bir taleplerinin olduğunu söyleyerek, araya giren Altan kardeşlerin avukatlarından Melike Polat, reddi hakim taleplerinin olduğunu anlatarak önce bu konuda bir karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı da kendisine söz verilmeden konuştuğunu belirttiği ve 3 kez uyardığı avukatı duruşma salonundan çıkartarak duruşmaya öğle arası verdi.